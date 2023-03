Fernanda Serrano faz partilha especial: "O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional"

Há 1h e 50min

No décimo oitavo aniversário do filho Santiago, Fernanda Serrano, a atriz que dá vida a Natália em «Quero é Viver», partilhou algumas fotografias inéditas do filho no Intagram para celebrar esta data tão especial.

Santiago, o filho mais velho, fruto do casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos, celebrou 18 anos e a atriz e mãe babada não deixou de partilhar com os seguidores o orgulho que tem no filho.

A acompanhar as fotos partilhadas, a atriz escreveu: "Assim nasceu a minha primeira Estrela, no dia 4 de março de 2005. Há 18 anos atrás! O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional. Que me ensinou a ser mãe e a ser Mulher capaz de tudo. Amar mais, trabalhar mais, ter mais força e destreza, mas sobretudo, ser muito mais feliz e completa. Por te ter! Por nos termos. És o ser maravilhoso que sempre desejei ter ao meu lado. O filho com que sempre sonhei! E serás muito mais na tua linda Vida! Que sempre nos ilumines, com esse teu sorriso tão bonito e fácil! Que cumpras todos os teus sonhos, que sejas sempre verdadeiro, para contigo e com os outros e que tenhas uma Vida, Longa, Linda e muito Feliz! É o que te deseja quem mais te Ama no Mundo. A Mãe #mae".

