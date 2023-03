Mulher de Rubim Fonseca também é famosa! Veja as fotos de Mónica Sofia e dos dos filhos do casal

Há 2h e 32min

Rubim Fonseca, o militar d’O Triângulo, tem sido tema nas redes sociais desde a sua entrada no programa. No entanto, Rubim Fonseca já era conhecido pelo público: foi concorrente num reality show da TVI, a 1ª Companhia, em 2005.

Na sua página de Instagram, Rubim Fonseca faz diversas partilhas, inclusive, é hábito mostrar a família em alguns momentos. Ao ver as fotos do militar d’O Triângulo, é possível encontrar um retrato de família feliz: Rubim Fonseca é casaco com Mónica Sofia há 15 anos e tem dois filhos fruto da relação: Mia de 13 anos e Kenzo de 11 anos.

