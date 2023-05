Qual o destino do prémio que Carolina Aranda ganhou? A vencedora conta tudo aqui!

Carolina Aranda, vencedora d’O Triângulo, revela o que vai fazer com prémio de mais de 20 mil euros

Afinal, Carolina Aranda não esteve com Inácia: «Não houve pequeno-almoço com ninguém»

Carolina Aranda, a grande vencedora d’O Triângulo, foi convidada do programa «Goucha» desta segunda-feira e falou sobre o jogo e o que vai fazer com o prémio final que ganhou, no valor de 22.750 euros.

«A minha ambição é conseguir construir o meu negócio, a minha marca e com isso conseguir um futuro estável para mim e para as pessoas que eu mais amo. O principal investimento do dinheiro é para isso, o resto é secundário», explicou.

Carolina Aranda acrescentou ainda: «Eu vim muito por uma questão de exposição, principalmente por querer ter a minha marca de acessórios e de roupa unissexo. Gosto muito de joias, agora vou começar a traçar esse caminho, nunca pensei chegar à final».