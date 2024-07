Em lágrimas, viúva aos 33 anos revela como está a lidar com a perda: «Ver os chinelos que ele nunca mais vai calçar...»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Tânia, que ficou viúva com apenas 33 anos e com três filhos menores para criar, dois dos quais portadores da doença herdada do pai. A nossa convidada recorda o dia fatídico da morte do seu companheiro, que faleceu no seguimento de um acidente de trabalho. Em estúdio, Tânia explica-nos como é que os filhos estão a lidar com a perda do pai e diz-nos como ela própria está a gerir todos os seus sentimentos, e o que precisou de fazer para ajudar o seu luto. Segundo Tânia, o funeral do marido foi no dia do aniversário do mesmo.