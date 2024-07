Irmão de grávida assassinada fala dos sobrinhos: «Chegavam a estar com 40 graus dentro do carro, ao sol, enquanto a mãe trabalhava»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Luís Silva, irmão de mulher que foi brutalmente assassinada aos sete meses de gravidez, em Borba. O nosso convidado fala-nos do alegado agressor ao dizer que esta era muito controlador e ciumento. Já em estúdio, Luís não contém a emoção ao recordar a última vez que viu a irmã. Luís diz-nos, ainda, que o alegado agressor era um homem casado, mas passava a maior parte do tempo em casa da irmã com quem tinha uma relação há cerca de quatro anos. O nosso convidado recorda a notícia do desaparecimento da irmã e recorda o momento em que esta foi encontrada morta. Luís fala-nos dos filhos da irmã, os seus sobrinhos, que andavam sempre ao lado da mãe, e diz que esta não tinha muitas ajudas nesse sentido.