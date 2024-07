Tânia sobre doença do falecido marido: «Se lhe tocasse com um dedo, ele desequilibrava-se e caía»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Tânia, que ficou viúva com apenas 33 anos e com três filhos menores para criar, dois dos quais portadores da doença herdada do pai. A nossa convidada recorda o dia fatídico da morte do seu companheiro, que faleceu no seguimento de um acidente de trabalho. Em estúdio, Tânia fala-nos da doença rara e degenerativa do marido e explica-nos como lidava com isso. Pouca sensibilidade e equílibrio são algumas das características dessa doença. A nossa convidada recorda gravidez do filho Gustavo, que herdou essa mesma doença.