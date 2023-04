Deslumbrado pela fama? Miguel Vicente reage às acusações!

Ruben Rua questiona Miguel Vicente: «Como é que está o teu coração?» Veja a reação do algarvio

Algumas afirmações de Miguel Vicente na entrevista que deu a Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes na sua última presença no programa «Em Família» suscitaram alguma polémica por parte do público.

«A nível amoroso, não tenho ninguém, neste momento, porque não tenho tempo e, agora, com o estatuto social que tenho, também é difícil ter alguém, porque é complicado», afirmou o vencedor do Big Brother na entrevista.

Os fãs demonstraram o seu descontentamento com as afirmações do ex-concorrente e acusaram-no de «perda de humildade» e «deslumbramento».

Miguel Vicente já fez um esclarecimento nas redes sociais a reagir às críticas. «Nos últimos dias, tenho sido alvo de algumas críticas, nomeadamente de perda de humildade, deslumbramento, tiques de vedetismo, etc. Acusações essas, devido a dois termos ('figura pública' e 'estatuto social') por mim proferidos em conversa televisiva», começou por escrever.

«Estou ciente de que o meu discurso foi claramente entendido pela maioria dos espetadores, no entanto, para algumas pessoas de má fé, aqui fica a explicação: sou o Miguel de sempre, com a mesma essência, não me considero, de todo, famoso ou célebre, sendo que estou absolutamente consciente da minha irrelevância para a sociedade!», garantiu.

«Na conversa televisiva, abordei, apenas, o que já é do conhecimento geral. Após participação em programas mediáticos, como foi o meu caso, perde-se o anonimato e passa-se a ser conhecido pelo público (telespetadores)!», acrescentou.

No final, Miguel Vicente aproveitou para deixar um apelo: «Mais amor e menos ódio e para aqueles que estão comigo… GRATIDÃO SEMPRE».