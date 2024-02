Kelly Bailey revela um 'grande 31' que aconteceu nas gravações de um projeto da ficção!

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024,Kelly Bailey marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Em entrevista exclusiva à repórter digital da TVI, a atriz e apresentadora do programa apresentadora «Onde está o dinheiro?», partilhou uma história caricata que aconteceu no regresso de uma viagem que fez com a equipa da novela 'A Herdeira'.

Kelly revela: "Foram-se todos embora e eu tive de ficar umas 8 horas no aeroporto (sozinha)". Saiba o que aconteceu, aqui: