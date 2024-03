Acidente com dois carros (um deles da GNR) e uma mota faz quatro feridos

Uma colisão entre dois carros, um deles da GNR, e uma mota provocou esta sexta-feira quatro feridos e o corte da Estrada Nacional (EN) 105 em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, indicaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

A EN 105 faz a ligação entre o Porto e Guimarães, estando cortada nos dois sentidos junto à igreja de Rebordões.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, bem como com os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, a colisão entre dois veículos ligeiros e uma mota envolveu dois militares da GNR que seguiam em um dos carros.

Somam-se outras duas vítimas civis.

Nenhuma das fontes conseguiu precisar qual o estado das vítimas que, cerca das 11:40, estavam a ser assistidas.

O alerta foi registado às 10:38.

No auxilio estão envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, bem como dos Tirsenses, INEM e GNR.

Foi, igualmente ativada a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de São João.