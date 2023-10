Seca do rio Amazonas expõe rostos esculpidos em pedra com 2 mil anos

Rostos humanos esculpidos na pedra, que se estima terem cerca de dois mil anos, emergiram numa formação rochosa ao longo do rio Amazonas, noticia a Reuters, sublinhando que este fenómeno é consequência da descida do nível da água para mínimos históricos, devido à pior seca da região em mais de um século.

Algumas destas gravuras rupestres já tinham sido identificadas, mas a recente queda no nível da água revelou uma amostra ainda mais vasta, o que permitiu determinar as origens destas caras misteriosas, segundo explicou o arqueólogo Jaime de Santana Oliveira, esta segunda-feira.

Entre as novas descobertas encontra-se uma área com sulcos suaves na rocha, que se acredita ter sido utilizada pelos indígenas para afiar as suas flechas e lanças, muito antes da chegada dos exploradores europeus.

Este local arqueológico, conhecido como Ponto das Lajes, situa-se na costa norte do Amazonas, perto da confluência do Rio Negro e do rio Solimões.