Explosão em Beirute mata vice-presidente do Hamas. Ataque de drone israelita estará na origem

Saleh Al-Arouri, vice-presidente do Hamas e fundador das brigadas al-Qassam, morreu esta terça-feira na sequência de uma explosão numa delegação do grupo nos subúrbios de Beirute, confirmaram os próprios órgãos de comunicação do Hamas, citados pela Reuters.

De acordo com a agência estatal de notícias do Líbano, a NNA, a explosão foi provocada por um drone israelita que atacou o local e matou pelo menos mais três pessoas no subúrbio de Dahiyeh, a sul de Beirute, conhecido por ser um “bastião” do Hezbollah, um dos aliados do Hamas.

Em reação, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, condenou o ataque, apelidando-o de "novo crime israelita" e de tentativa de atrair o seu país para a guerra.

Fotografia do local da explosão (AP Photo/Hussein Malla)

Número dois do braço político do Hamas e comandante fundador do seu braço armado, criado em 1993, Al-Arouri era também o líder militar do Hamas na Cisjordânia, território palestiniano onde nasceu e que o grupo não controla.

Al-Arouri vivia no Líbano desde 2015, local onde chegou vindo da Turquia. Antes destes dois países, reportam os media israelitas, o antigo responsável do Hamas chegou a viver na Síria antes do início da guerra civil no país.

Em dezembro, dois meses após a sua casa na Cisjordânia ter sido demolida por Israel, Al-Arouri afirmou à Al Jazeera que o Hamas e a resistência palestiniana estavam "prontos para qualquer cenário militar".

"Não há medo nem preocupação para a resistência. Ela vencerá", disse Al-Arouri, que assegurou que o grupo não iria negociar qualquer troca de prisioneiros até Israel para a sua ofensiva em Gaza.