"Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença" e até nas inundações: já viu este casamento?

Seis mortos nas Filipinas após passagem do super tufão Doksuri, que está a começar a perder intensidade

"Casamento molhado, casamento abençoado", diz a sabedoria popular. Nas Filipinas, isso foi levado a um novo expoente com Dianne Victoriano e o noivo a casarem-se numa igreja inundada, em Malolos, depois de tufões terem semeado o caos pelo país.

As imagens partilhadas nas redes sociais e publicadas em vários meios de comunicação social mostram a noiva a caminhar com água pelo tornozelo, arrastando o vestido e o véu - que ficaram ensopados. O noivo apresentou-se de chinelos e calças arregaçadas, tal como os convidados, que não deixaram de comparecer vestidos à altura da importância do evento, que ninguém esquecerá.

Foi um dia "louco", até porque a área à volta da igreja estava inundada, o que dificultou o acesso ao local, explica Mac Lazaro, um dos fotógrafos da cerimónia, citado pelo Washington Post.

"Fui descalço", apontou Lazaro, recordando que ao chegar deparou-se com o recinto inundado. Mas havia uma cerimónia para registar e o resto da equipa seguiu-lhe os passos.

"Este casamento provou que, mesmo perante a adversidade, podemos juntar-nos e celebrar o amor na sua forma mais pura", escreveu a organizadora do casamento, Eilleen Bautista, no Facebook.

Na semana passada, as Filipinas foram atingidas por duas grandes tempestades - os tufões Doksuri e Khanun - que levaram a que milhares de habitantes ficassem desalojados.

Segundo as autoridades, mais de 50 pessoas morreram e outras tantas foram dadas como desaparecidas.