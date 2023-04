A remuneração dos Certificados de Aforro não sofrerá alterações em maio. De acordo com cálculos do ECO, a taxa de juro bruta para novas subscrições e capitalizações de Certificados de Aforro da Série E voltará a ser de 3,5% em maio.

Será o terceiro mês consecutivo em que os Certificados de Aforro pagam aos aforradores a taxa máxima permitida por lei – se não houvesse este teto máximo, a remuneração atingiria os 4,2%.

Por isso, não será por acaso que as subscrições líquidas destes títulos de dívida desenhados para o retalho não param de subir: só nos primeiros três meses deste ano, as famílias aplicaram mais de nove mil milhões de euros em Certificados de Aforro.

Fonte: ECO, IGCP e The European Market Money Institute.

A remuneração dos Certificados de Aforro tem em conta a média dos valores da taxa Euribor a 3 meses observados nos dez dias úteis anteriores ao penúltimo dia útil de cada mês acrescido de um prémio de 1%. “Da aplicação da referida fórmula não poderá resultar uma taxa base superior a 3,5%, nem inferior a 0%”, refere o IGCP.

Assim, a permanência da taxa de juro dos Certificados de Aforro em níveis máximos acontece porque a taxa Euribor a 3 meses, que serve de base ao cálculo da taxa de juro, está a negociar no mercado monetário acima dos 2,5% desde o início de fevereiro – e dificilmente baixará desta linha nos próximos meses, segundo antecipam os mercados.

Essa realidade é dada pela negociação dos forward rate agreements. Estes contratos financeiros, negociados em mercado secundário que permitem a fixação de uma taxa de juro no futuro e são utilizados pelos profissionais para antecipar as oscilações das taxas de juro no longo prazo, revelam que a Euribor a 3 meses estará a negociar longe dos 2,5% durante ainda algum tempo.

Evolução da Euribor a 3 meses

Apesar de a Euribor a 3 meses começar a corrigir a partir de setembro deste ano, o mercado está a antecipar que a taxa não voltará a negociar abaixo dos 2,5% nos próximos tempos.

Apesar destes contratos derivados mostrarem o início da inflexão da Euribor a 3 meses a partir de setembro, como também antecipou o governador do Banco de Portugal, deverá descer até aos 2,6% em janeiro de 2026 para depois voltar a subir.

Desta forma, se nada for feito em contrário, nomeadamente se o Governo não congelar a subscrição da atual série ou não alterar a fórmula de cálculo da taxa de juro, os aforradores poderão contar com uma remuneração de pelo menos 3,5% durante mais algum tempo.

Segundo a ficha técnica destes produtos, à taxa de juro fixada mensalmente é ainda aplicado um prémio de permanência de 0,5% para os títulos detidos entre o segundo e o quinto ano de permanência, e 1% entre o sexto e o décimo ano.