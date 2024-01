Jornalista agredido durante evento com André Ventura

Um jornalista do semanário Expresso foi agredido esta segunda-feira agredido e expulso de uma sala onde estava a decorrer uma conferência com o presidente do Chega, André Ventura.

De acordo com o Expresso, o profissional foi agredido e forçado a deixar a sala por um grupo de jovens que interromperam a sessão, organizada por estudantes da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.

O evento em questão foi organizado por associações de estudantes daquela universidade, no âmbito de um ciclo de debates com líderes partidários.

André Ventura marcou presença na conferência, onde foi discursar e responder a perguntas dos estudantes.

A entrada do jornalista do Expresso tinha sido autorizada por duas estudantes que estavam à porta do auditório, sendo do conhecimento prévio da assessoria de imprensa do Chega.

O profissional esteve 10 minutos na sala, antes de ser expulso, mesmo depois de se identificar.

A situação terá continuado fora da sala, tendo o equipamento sido devolvido por um dos assessores de André Ventura. Isto já depois de um momento mais tenso com um dos seguranças pessoais do presidente do Chega.