Tinham 26, 16, 15 e 13 anos e morreram numa colisão frontal. A tragédia que está a chocar Madrid

Eram 05:50 na madrugada de domingo, quando Polina, uma jovem de origem búlgara, de 26 anos, tinha ido buscar a irmã mais nova e duas amigas, de 16, 15 e 13 anos, a uma festa num município de Madrid, Espanha. O carro em que seguiam invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com outro veículo. As quatro jovens morreram no local.

Na outra viatura seguia uma agente da Guardia Civil de 30 anos, que estava a caminho do trabalho. Foi a única sobrevivente do acidente, não corre perigo de vida, mas continua internada em estado grave.

A tragédia está a marcar Espanha, sobretudo, a região de Madrid, onde o autarca do município de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, decretou três dias de luto. O El País conta que um pequeno bar, o Kiosko Puskas, à entrada de Moralzarzal se transformou numa casa funerária improvisada, onde os amigos das quatro jovens se reúnem.

El Ayto de #Moralzarzal traslada su pésame y condolencias a las familias de las 4 jóvenes fallecidas esta madrugada en accidente de tráfico, en la ctra de Moralzarzal a Villalba. Una tragedia para la que no hay palabras de consuelo y que ha consternado a todos los vecinos. pic.twitter.com/kamvvD11CA — Ayuntamiento de Moralzarzal (@Moralzarzal) June 11, 2023

Antes que a imprensa espanhola noticiasse o acidente, a mensagem já corria entre os habitantes do pequeno município: "A Polina morreu, a Erika sofreu um acidente, a Lila não voltou para casa..."

Polina, a jovem de 26 anos, era uma das donas do Arya, um bar movimentado em Moralzarzal. No fatídico domingo, acabou o trabalho, limpou estabelecimento, fechou a porta e seguiu para ir buscar a irmã e duas amigas, Erika e Lila, à festa em Collado Villalba.

Às 05:50 já estavam na viagem de regresso a casa, quando ao quilómetro 38 da M-608 - estrada que liga Moralzarzal e Collado Villalba -, Polina perdeu o controlo da viatura. À chegada, as equipas de socorro deparam-se com cinco pessoas encarceradas e as quatro jovens já sem vida, todas ainda no interior do veículo.

"A estrada, sempre a p*** da estrada"

Os populares ouvidos pela imprensa espanhola não poupam críticas à M-608. Uma estrada municipal, com dois sentidos e apenas uma faixa de rodagem de cada lado com grande densidade de tráfego, cerca de 20 mil carros passam ali diariamente.

O próprio autarca de Moralzarzal voltou a alertar que esta é uma estrada “muito perigosa”. Ao El País, a tia de uma das vítimas lembra que, há menos de um ano, outro jovem morreu ali, lembrando que “às vezes é por causa da velocidade, outras por culpa dos ciclistas e ainda quando os javalis atravessam o asfalto, de vez em vez há problemas”.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, já transmitiu as condolências às famílias das quatro jovens e uma rápida recuperação à agente ferida: “Uma tragédia que nos mergulha a todos numa profunda tristeza. Descansem em paz”.