Imagens de videovigilância captam momento em que urso ataca segurança de hotel

O caso ocorreu num hotel na cidade de Aspen, no Estado norte-americano do Colorado: quando, após relatos de que havia um urso no interior do edifício, um dos elementos da equipa de segurança acabou por encontrar o animal na cozinha.

O homem foi surpreendido numa esquina pelo animal, que investiu contra o segurança e o acabou por projetar alguns metros, como mostra o vídeo da Sky News.

O ferido foi transportado para o hospital devido aos vários arranhões nas costas, enquanto o animal acabou por ser eutanasiado.

This CCTV captures the moment a bear attacked a security guard in a hotel kitchen in Colorado.



Colorado Parks and Wildlife said that the bear was euthanised following the attack.https://t.co/C3AamD1tuK pic.twitter.com/httNJFPDdo