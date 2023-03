O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, culpa os laços familiares americanos pela crise de overdose de opioides sintéticos, segundo uma notícia avançada pelo jornal The Guardian.

O fentanil é um opioide sintético traficado por cartéis mexicanos e responsável por cerca de 70.000 mortes por overdose por ano nos Estados Unidos.

O presidente do México, conhecido por Amlo, declarou que os valores familiares se encontram destruídos na cultura norte-americana, devido ao facto dos pais não deixarem os filhos morarem em casa durante tempo suficiente e devido também à “falta de abraços”.

“Há muita desintegração de famílias, há muito individualismo, falta de amor, fraternidade, e de abraços”, afirmou Amlo. “É por isso que eles (oficiais americanos) deveriam dedicar fundos para tratar das causas.”

Segundo Amlo, a cultura familiar e a importância que é atribuída aos laços familiares no México, é a razão pela qual o país se salvou da epidemia de overdoses de fentanil.

O líder mexicano considerou que as políticas anti-droga nos Estados Unidos são um fracasso e propôs que ambos, México e EUA, parassem com a utilização de opioides para fins medicinais.

As autoridades americanas afirmam que a maioria do fentanil ilegal é produzido no México, e laboratórios clandestinos, reforçando a ideia de que o mercado ilegal de fentanil não provém essencialmente dos hospitais.

A maioria do fentanil ilegal é proveniente de cartéis mexicanos, que fabricam comprimidos falsificados, que passam por outros medicamentos, tais como Xanax, oxicodona e Percocet.

Segundo especialistas, estes cartéis mexicanos estão a ganhar grandes quantidades de dinheiro devido ao mercado americano, não tendo necessidade de vender fentanil no seu mercado doméstico.

Os Estados Unidos apelaram a Amlo para que este classifique os gangues de drogas mexicanos como organizações terroristas.