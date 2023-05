Eurovisão: como olham as casas de apostas para Mimicat?

O passo mais difícil está dado. Na última terça-feira, Mimicat entregou-se ao público de alma e “Ai Coração” e apurou-se para a final da 67.ª edição do Festival Eurovisão, que acontece este sábado, 13 de maio, em Liverpool.

Além dos Big five (França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido) e a vencedor do ano passado, a Ucrânia, juntam-se a Portugal a Albânia, Chipre, Estónia, Bélgica, Áustria, Lituânia, Polónia, Austrália, Arménia, Eslovénia, Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

Muito bem se disse da última prestação de Mimicat, mas infelizmente os elogios não anulam a dificuldade que aí vem ou os maus presságios que vêm das casas de apostas.



After #eurovision semi's it's time to admit my biggest upgrade and biggest downgrade in my personal top on the Scoreboard app...



Biggest upgrade: 🇵🇹

Biggest downgrade: 🇩🇰



Apologies to queen Mimicat 🙏pic.twitter.com/kUVOS8avRK