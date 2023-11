Este trilho inexistente do Google Maps orientava caminhantes em direção ao abismo

O alerta foi dado pelo North Shore Rescue, um dos grupos de busca e salvamento da província de British Columbia, no Canadá, como noticia o New York Times. Os especialistas em navegação nas cordilheiras montanhosas da região apelam a todos os alpinistas, exploradores e caminhantes que por ali se aventurem a optarem por mapas e bússolas em vez de aplicações ou programas digitais de geolocalização, depois de terem resgatado mais duas pessoas que aparentemente seguiram um trilho que não existia mas aparecia como opção viável no Google Maps.

O mesmo grupo congratulou-se, numa publicação no Facebook, que desde dia 6 de novembro o trilho inexistente desapareceu do Google Maps, explicando que o caminho percorria uma área muito íngreme e com vários precipícios no norte do Mount Fromme, de onde se pode ver a cidade de Vancouver.

A unidade especializada referiu também que, no dia 4 de novembro, foi obrigada a ativar o helicóptero e uma equipa de resgate com corda para a parte de trás da montanha com cerca de 1.200 metros de altura para socorrer um alpinista que ficou encalhado numa das escarpas das montanhas da região.

“A equipa conseguiu localizar a pessoa, colocá-l+a num arnês e trazê-la com segurança para um local de onde podia ser extraído de helicóptero, momentos antes de as nuvens cobrirem o céu - o que teria impedido o acesso da aeronave”, diz o grupo de busca e salvamento.

O grupo disse que recentemente colocou sinais de aviso para salientar o quão perigosa aquela área é e onde se podia ler: “Caminho errado, precipícios perigosos”.

Já em setembro, o mesmo grupo tinha resgatado um caminhante que pediu ajuda através de um telefonema no qual disse que estava preso num penhasco e não sabia quanto mais tempo iria aguentar. Há dois anos, outro explorador acabou por cair para uma morte certa no mesmo local.

O North Shore Rescue garante que tanto no caso de setembro como nos resgastes mais recentes os caminhantes “podem ter tentado seguir um trilho no Google Maps que não existe”. O grupo lembra que “simplesmente não é apropriado” usar aplicações como o Google Maps neste tipo de áreas selvagens, no entanto ressalva que aplicações desenhadas para percorrer trilhos - como o CalTopo e o Gaia GPS - são aceitáveis.

Mas como está um trilho fantasma no Google Maps?

Qualquer utilizador pode enviar sugestões para o Google Maps para que sejam feitas edições em casos de dados errados ou ausentes na aplicação. A Google não fornece, no entanto, um cronograma de quanto tempo demora o processamento deste tipo de sugestão e não é certo como o trilho inexistente surgiu inicialmente na aplicação de geolocalização.

“Usamos uma variedade de fontes para atualizar o Google Maps, incluindo informações de terceiros, imagens e feedback de nossa comunidade”, respondeu a Google em comunicado enviado por e-mail para o New York Times.