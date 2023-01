O ator Jeremy Renner partilhou uma fotografia em que aparece rodeado por uma equipa de profissionais de saúde da Unidade de Cuidados Intensivos, onde se encontra a recuperar das graves lesões que sofreu após um acidente com um limpa-neves.



"Obrigado à renomada equipa médica da Unidade dos Cuidados Intensivos por começarem esta viagem", escreveu o ator numa "story" do Instagram, ainda com uma aparência bastante debilitada e uma máscara de oxigénio.

A fotografia publicada por Jeremy Renner na sua conta pessoal de Instagram.



Renner, que celebra 52 anos este sábado, tem recorrido às redes sociais para partilhar alguns momentos do seu processo de recuperação. A primeira fotografia após o acidente que o deixou em estado crítico foi publicada no Instagram, a agradecer o apoio dos seguidores, ao que se seguiu um vídeo no Twitter com a mãe e a irmã.

Jeremy Renner encontra-se no hospital a recuperar de duas cirurgias, depois de ter sofrido um trauma torácico e lesões ortopédicas.

O ator é conhecido por interpretar o papel de Gavião Arqueiro (Hawkeye) nos filmes da Marvel, além de ter participado em dois filmes da franquia “Missão Impossível”. Renner foi nomeado para dois Óscares, de Melhor Ator Secundário por “A Cidade” (2010) e de Melhor Ator por “Estado de Guerra” (2008).