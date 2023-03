A McDonald’s vai aumentar em média cerca de 7% os salários dos colaboradores, tendo fixado o salário de entrada da companhia nos 800 euros. A cadeia de restauração rápida prepara-se para arrancar com uma campanha de recrutamento. Até junho quer contratar 4.000 pessoas para reforçar a rede de 195 restaurantes. Este ano, deverão abrir entre 5-8 restaurantes McDonald’s, num investimento até 12 milhões de euros, criando-se cerca de 400 postos de trabalho.

Depois de no ano passado ter aumentado em 11% o salário de entrada para 750 euros, a McDonald’s aumentou em 7% o salário de entrada, para 800 euros, valor acima do Salário Mínimo Nacional fixado para este ano, de 760 euros. Uma atualização salarial que se estende a outras funções dentro da organização.

“O aumento salarial na McDonald’s estende-se a todas as funções e não só às que usufruem do salário de entrada. Em média, na totalidade das funções dos restaurantes McDonald’s em Portugal o aumento é de cerca de 7%”, adianta Sofia Mendoça, diretora de recursos humanos da McDonald’s Portugal, à ECO Pessoas, destacando que, em dois anos, houve uma evolução de 18% no salário dos colaboradores.

Uma política salarial que abrange os 10.000 colaboradores de 195 restaurantes, dos quais 90% detidos por franquiados. “Este valor é aplicado em todos os restaurantes do país desde 1 de março, sendo que alguns restaurantes já o aplicam desde 1 de janeiro”, refere ainda Sofia Mendoça.

Sofia Mendoca, DRH da McDonald’s

D.R.

Num momento em que o setor do turismo e restauração ainda se debate com a escassez de talento, a DRH da cadeia de restauração destaca ainda os benefícios adicionais atribuídos aos trabalhadores da cadeia, como é o caso do seguro de saúde.

“Os franquiados McDonald’s são empresários independentes pelo que a prática em cada restaurante pode variar e, por isso, não temos acesso ao valor comercial dos seguros de saúde”, ressalva Sofia Mendoça. Contudo, “podemos adiantar que, nos restaurantes geridos pela McDonald’s Portugal, para funcionários e equipa de Gestão, o valor comercial do Seguro de Saúde é de cerca de 180 euros”.

Aos colaboradores é ainda atribuído prémios que reconhecem a contribuição dos colaboradores para o sucesso da empresa. “Os restaurantes, geridos pelos franquiados, têm políticas próprias de RH, pelo que a aplicabilidade dos prémios pode variar. Nos restaurantes geridos pela McDonald’s Portugal, os prémios de reconhecimento para funcionários resultam, por exemplo, na atribuição do Prémio de Funcionário do mês, atribuído por restaurante. Para a equipa de gestão, o prémio de performance pode variar entre um a dois salários no ano, dependendo do alcance dos objetivos estabelecidos“, clarifica a DRH.

Para além de prémios locais, atribuídos mensalmente, trimestralmente e/ou anualmente, os gerentes dos restaurantes habilitam-se ainda ao prémio Ray Kroc (Global Ray Kroc Award, em homenagem ao fundador da marca), um prémio monetário, atribuído anualmente a apenas 1% dos gerentes de restaurante a nível mundial.

A cadeia também aposta na formação – em restaurante ou no Centro de Formação da empresa –, destacando ainda a possibilidade de promoção interna. Hoje mais de 90% dos gerentes começaram como funcionários e 50% dos colaboradores da sede da empresa começaram o seu percurso profissional nos restaurantes.

Através do Programa Nacional de Bolsas de Estudo, criado em 2008 e alargado a todos os restaurantes a nível nacional desde 2020, a cadeia atribui ainda 200 bolsas de estudo por ano, num investimento superior a 100 mil euros.

Expandir cadeia em 2023 e recrutar

Já com quase 200 restaurantes, a McDonald’s pretende este ano dar continuidade à sua política de expansão. Em três anos, o objetivo é abrir entre 15 a 20 restaurantes, num investimento de 120 milhões, criando cerca de novos 1.000 postos de trabalho, tal como tinha já avançado o ECO Pessoas.

Para este ano já há novas aberturas previstas. “A McDonald’s continua o seu plano de expansão prevendo abrir, em 2023, entre cinco a oito restaurantes. De momento, ainda não podemos revelar as localizações. A abertura de um restaurante McDonald’s compreende um investimento de 1 milhão a 1,5 milhões de euros“, adianta Sofia Mendonça. Cada restaurante cria em média 50 postos de trabalho. O que, significa que este ano, a cadeia conta investir entre 7,5 e 12 milhões de euros, criando entre 250 a 400 postos de trabalho.

Planos que exigem recrutamento. No ano passado, para o verão, a cadeia contava reforçar as equipas com até 2.500 pessoas. Em 2023, no primeira metade do ano, o plano é ambicioso. “Contamos recrutar 4.000 pessoas no 1.º semestre deste ano.