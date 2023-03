Os feridos graves que resultaram da explosão no Campo Militar em Santa Margarida, no concelho de Constância, não estão, afinal, num estado tão grave como tinha sido inicialmente avançado.

No boletim clínico realizado ao final da tarde, Rui Garcia, chefe de equipa no Serviço de Urgência do Hospital Universitário de Coimbra, explicou que estas duas vítimas sofreram "algumas escoriações e queimaduras ligeiras".

"Foram transportados por helicóptero, inicialmente com informação de alguma gravidade, mas de facto revela-se que são duas vítimas não de franca gravidade. Têm algumas escoriações e queimaduras ligeiras. Estão em exames e aguardamos mais informação, mas aparentemente não há sequelas de maior gravidade."

Além disso, revelou que as vítimas estão "conscientes, orientados, colaborantes e têm conversado com as equipas que os estão a acompanhar". Têm-se queixado de alguma dor ligeira, mas nada de preocupante, acrescentou.

Rui Garcia explicou ainda que não existem lesões ao nível da visão: "Antes pelo contrário, é mais audição, provavelmente pelo impacto da própria explosão".

"Eles terão sido projetados, segundo informações que eles próprios confirmam, eles estão perfeitamente cientes do que lhes aconteceu, e queimaduras ao nível da pele, na face, e algumas dores pelos impactos que terão sofrido", adiantou.

Os militares vão permanecer sob vigilância no Hospital Universitário de Coimbra e a receber medicação para que o estado de saúde se mantenha estável.

Também em declarações aos jornalistas, o comandante Marco Gomes, dos Bombeiros de Constância, explicou que a corporação foi chamada para "um incidente em que havia oito intervenientes" e, como tal, mobilizaram oito ambulâncias de socorro.

O comandante adiantou ainda que os feridos "são pessoas muito bem formadas na área". "São equipas especializadas e que sabem muito bem o que estão a fazer", acrescentou.

O incidente ocorreu “"num terreno bastante vasto" localizado "dentro de um perímetro que é o campo e tiro onde há uma zona onde todas as munições são projetada".