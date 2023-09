Ministro do Ambiente atacado em palco com tinta verde

“Pelo menos acertaram na cor, verde, que é uma cor que eu aprecio". Ministro do Ambiente reage após ataque com tinta

O ministro do Ambiente e da Ação Climática foi atacado em palco com tinta verde na abertura da CNN Portugal Summit. A entrevista a Duarte Cordeiro ia começar quando duas ativistas subiram ao palco e atiraram vários objetos com tinta verde ao governante.

As jovens foram de imediato intercetadas por militares da GNR. O movimento Greve Climática Estudantil confirmou que as ativistas fazem parte do grupo. As duas foram, entretanto, identificadas.

O protesto deveu-se ao facto de o evento ser patrocinado pela Galp e pela EDP. As duas jovens gritaram depois "sem futuro não há paz", bem como que "este é o último inverno com gás".

"O Governo provou que não quer saber da transição climática ao fazer conferências com a EDP e a GALP", disse uma das ativistas.

O grupo acusou ainda Duarte Cordeiro de não ter "legitimidade social para falar sobre crise climática".

A conversa com o ministro foi adiada depois do incidente.

A CNN Portugal Summit desta terça-feira tem como tema "A nova energia é verde".