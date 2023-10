Doze pessoas morreram este domingo na queda de um pequeno avião perto do principal aeroporto de Rio Branco, na região amazónica do Brasil.

O avião caiu perto do principal aeroporto de Rio Branco, capital do estado do Acre, segundo a assessoria de imprensa do governador do estado, Gladson Cameli.

Um vídeo nas redes sociais supostamente do local da queda mostrava destroços em chamas na floresta.