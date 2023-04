O Palácio de Buckingham divulgou uma nova fotografia do rei Carlos e de Camilla, assim como a imagem do convite oficial para a coroação - na qual, e pela primeira vez, Camilla Parker Bowles é referida como "rainha" e não rainha-consorte.

Fonte oficial real revela à revista "Hello" que deixar cair do título "consorte" surge de forma natural, depois de ter feito "sentido" ser mencionada como "rainha-consorte" nos meses a seguir à morte da rainha Isabel II.

"Rainha Camilla é o título apropriado para colocar ao lado de rei Carlos no convite. A coroação é o tempo apropriado para começar a usar 'rainha Camilla' na sua qualidade oficial", referiu a mesma fonte.

A mudança de título aparece no convite oficial para a cerimónia, que foi concebido por Andrew Jamieson, um artista que faz parte do Sindicato dos Trabalhadores da Arte, do qual o rei é membro-honorário.

Pintado à mão em aguarela e guache, o desenho vai ser reproduzido e impresso em cartão reciclado com detalhes em folha de ouro antes de ser enviado para cerca de 2.000 convidados. No seu centro está o homem verde, uma figura antiga do folclore britânico, símbolo da Primavera e do renascimento, para celebrar o novo reinado, coroada com folhagem natural formada por folhas de carvalho, hera e espinheiro e as flores emblemáticas do Reino Unido - a rosa, cardo e narciso.

O convite oficial

Qual o papel de George na coroação?

No comunicado do Palácio de Buckingham é ainda revelado que "ao longo do serviço de coroação cada uma das suas majestades será assistida por quatro pajens de honra".

"Os pajens farão parte da procissão através da Nave da Abadia de Westminster. Os pajens de honra do rei serão sua alteza real o príncipe George de Gales, lord Oliver Cholmondeley, mestre Nicholas Barclay e mestre Ralph Tollemache. Os pajens de honra da rainha-consorte serão os netos de sua majestade, mestre Gus e mestre Louis Lopes e mestre Freddy Parker Bowles e o sobrinho-neto de sua majestade, mestre Arthur Elliot", lê-se na nota.

O papel de pajens de honra consiste em acompanhar os reis e segurar nos seus mantos ao longo da procissão na abadia de Westminster.

O príncipe George, de 9 anos, vai ser o mais novo dos pajens nesta coroação. Já o irmão, o príncipe Louis, e o primo, o príncipe Archie, ficam de fora do papel de pajens por serem ainda muito novos.

Não se sabe ainda se a princesa Charlotte e as netas da rainha Camilla vão ter algum papel na coroação.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer a 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito a um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, que conta não só com a cerimónia mas também com um concerto e ações de voluntariado.