Cientistas isolaram-se numa gruta, numa ilha dos Açores, para "verem" como seria a vida na Lua

E agora vamos falar do espaço. A reconquista do espaço tem sido prioridade para cientistas e para astronautas. E para evitar surpresas indesejáveis lá em cima, há treinos em terra que simulam a vida humana noutros planetas.



Ou a vida humana na lua. E isso foi feito aqui em Portugal. Sete cientistas internacionais passaram uma semana isolados dentro de uma gruta, na Ilha Terceira, nos Açores. Chama-se gruta do Natal e tem características que simulam o que seria a vida de sete seres humanos na lua