Ficou em prisão preventiva Clóvis Abreu, suspeito do homicídio do jovem agente da PSP, Fábio Guerra, morto a murro e pontapé em março do ano passado.

Clóvis Abreu esteve em fuga durante um ano e meio. Esta segunda-feira entregou-se às autoridades e esta terça-feira foi conduzido ao primeiro interrogatório judicial.