Corrida à liderança do PS: "José Luís Carneiro surpreendeu pela moderação e pelo bom senso"

Paulo Portas analisa a rivalidade entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro na luta pela liderança do Partido Socialista, numa altura em que o risco da queda do Governo nos Açores é cada vez maior. Sobre este último ponto, afirma o comentador, é "difícil de entender como é que alguém que se diz liberal deita abaixo um Governo que tem menos 30% de IRS do que no continente".