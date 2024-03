Da tradicional à vegetariana, o difícil é escolher. Termina hoje a Feira da Alheira em Mirandela

Termina este domingo a Feira da Alheira em Mirandela. O famoso enchido, feito com pão, carnes de aves e porco e azeite, é a imagem de marca do concelho transmontano e tem até indicação geográfica protegida. Teve origem com os judeus, para fugirem à inquisição, que não colocavam carne de porco, mas diziam que sim… mas há outras histórias sobre o ex-libris mirandelense.