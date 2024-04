"Deixámos Rafah com medo da operação militar". Israel diz estar pronto para eliminar totalmente o Hamas

Israel continua com movimentos de tropas junto a Rafah, apesar dos apelos da comunidade internacional para desistir de atacar uma zona onde se concentra mais de metade dos palestinianos. Sem um cessar-fogo à vista, espera-se que uma delegação do Egito visite Israel para continuar conversações de paz. Enquanto isso, no terreno, milhares de palestinianos tentam escapar de Rafah, com medo de novos bombardeamentos.