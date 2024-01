Cristina Pereira, da Ordem dos Psicólogos, esteve no Esta Manhã da TVI para falar sobre assédio moral, um tipo de assédio que "é mais difícil de reconhecer" e, por isso, importa identificar as várias situações em que alguém pode estar a ser vítima de assédio moral, nomeadamente no local de trabalho.

A especialista salienta que o assédio moral no trabalho tanto pode ocorrer entre colegas no mesmo nível hierárquico, como entre funcionários e superiores.