Na sua primeira intervenção que deu início ao debate do programa do Governo no Parlamento, esta quinta-feira, Luís Montenegro criticou a governação do PS nos últimos anos, fazendo referência aos 60 dias exigidos pelos socialistas para o Executivo resolver os principais problemas do país.

"É mesmo estranho ouvir quem teve 3050 dias para resolver tantos problemas, estar agora a incitar o Governo a fazê-lo em 60", atira sarcasticamente o novo primeiro-ministro.