"Foi preciso não acontecer um jogo de futebol para se perceber que os polícias estão convictos do que reivindicam"

Este fim de semana foi marcado por novas ações de protesto dos polícias que tiveram impacto na realização de jogos de futebol.

Este domingo, o ministro da Administração Interna anunciou que vai enviar para o Ministério Público todos os indícios de insubordinação e a eventual ligação de elementos das forças de segurança a grupos extremistas.

José Luís Carneiro convocou uma reunião de emergência com o director-nacional da PSP e o comandante-geral da GNR. No Terreiro do Paço concentraram-se centenas de polícias que rejeitam quaisquer atos de insubordinação.