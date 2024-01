Gerou polémica mas não passou de coincidência: como Passos Coelho, Rui Rio e Paulo Rangel acabaram a almoçar com o juiz Carlos Alexandre

A véspera do arranque da convenção da AD, no fim de semana, ficou marcada por um polémico almoço de aniversário na Guarda. O juiz Carlos Alexandre que acusou José Sócrates de mais de 20 crimes estaria a almoçar com várias figuras destacadas do PSD, como Passos Coelho e Rui Rio, agora surgiu a explicação.