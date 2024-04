Há regiões debaixo de água na Ásia. Cheias já são históricas e a água ainda não parou de subir

Na Ásia central, o temporal dos últimos três dias está a deixar regiões inteiras submersas. No Paquistão e no Afeganistão, as consequências são trágicas. Entre os dois países, há registo de mais de 60 mortos. No Cazaquistão e na Rússia, há zonas que estão a enfrentar as maiores cheias das últimas décadas.