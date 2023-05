De acordo com a informação obtida através de escutas no caso Tutti Frutti, acredita-se que dezenas de "boys" do PSD terão celebrado avenças com a Assembleia Municipal de Lisboa e com juntas de freguesia da capital, sem nunca terem prestado qualquer serviço para o qual foram pagos.

Em contrapartida, Sérgio Azevedo terá recebido dinheiro que o Ministério Público acredita serem comissões pelos favores aos amigos. O antigo deputado do PSD chegou mesmo a afirmar que no Parlamento não fazia nada.