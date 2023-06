Mercenário dos cachorros-quentes, esteve quase 10 anos preso e celebrou contratos milionários com Putin. Quem é Yevgeny Prigozhin?

Sempre que se falava de Yevgeny Prigozhin, dizia-se que ele era conhecido como o "chef" de Putin.

Isto porque construiu fortuna com contratos milionários para fornecer o catering de reuniões e eventos oficiais do governo russo. Mas também a alimentação dos soldados e oficiais do exército russo nas cantinas militares e em muitas escolas e empresas.

Mas sabia-se pouco sobre as origens de Prigozhin.

Investigações jornalísticas dos últimos meses revela um pouco mais: começou com uma bancada de venda de cachorros-quentes em São Petersburgo, depois de ter saído da prisão onde passou uma grande parte da vida entre os 20 e os 30 anos, por assaltos violentos com amigos da mesma idade.

Agora, tem o maior exército privado do mundo.