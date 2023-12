"O Hezbollah está a arrastar o Líbano para uma guerra desnecessária e que eles não merecem", diz Israel

Israel apelou esta segunda-feira a que seja cumprida a resolução das Nações Unidas adotada em 2006 para pôr fim à guerra com o Líbano. O porta-voz das IDF diz que os ataques diários do Hezbollah em apoio do Hamas violam a resolução, tornando-a “efetivamente nula” e ameaçam reatar o conflito entre os dois países