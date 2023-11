O líder do Hezbollah admitiu esta sexta-feira que os confrontos do grupo com Israel podem escalar para uma guerra aberta. Hassan Nasrallah prometeu mais ataques na fronteira, mas deu a entender que não será o grupo xiita libanês a lançar uma ofensiva de larga escala

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, avisaram que vão recorrer a todos os meios para impedir a abertura de novas frentes de ataque contra Israel.