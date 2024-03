PAN insta AD a esclarecer “intenção” sobre subsídio de desemprego “antes do dia de 10 de março”

No Porto, a porta-voz do PAN defendeu que “é importante que Luís Montenegro venha esclarecer a sua intenção” sobre o subsídio de desemprego “antes do dia de 10 de março”. Aos jornalistas, Inês Sousa Real teceu ainda críticas à AD, desafiando-a a “projetar para o futuro o que queremos para o país”. “Claramente o que os portugueses não querem é um regresso ao passado”.