Pelo menos 14 soldados israelitas feridos em ataques do Hezbollah na Galileia

O Hezbollah, do Líbano, disse que os ataques na costa da Galileia, que deixaram pelo menos 14 soldados israelitas feridos, são uma retaliação depois dos bombardeamentos de Telavive, que mataram vários membros do movimento xiita radical. As escaramuças entre o Hezbollah libanês e o exército do Estado hebraico são das mais graves desde a guerra de 2006, pelo que as partes mediadoras no conflito entre Israel e os palestinianos do Hamas temem uma nova frente de guerra. E foi perto de Gaza que a imprensa israelita diz que o exército concentrou homens e artilharia, no que as Nações Unidas temem que seja a preparação de uma ofensiva em Rafah, onde se encontra mais de um milhão e 400 mil civis palestinianos.