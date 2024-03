Luís Montenegro encontrou-se com António Costa, mas o verdadeiro motivo da viagem a Bruxelas do primeiro-ministro indigitado foi mesmo o de participar na reunião do Partido Popular Europeu e deixar garantias de estabilidade política em Portugal.

Além disso, Montenegro reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia e com a presidente do Parlamento Europeu, ambas da mesma família política.