Tem Cristiano Ronaldo como embaixador e um acordo com o F.C. Porto: maior empresa de criptomoedas do mundo está com problemas

Milhares de pessoas mergulharam numa grande apreensão por causa dos problemas com a maior empresa de criptomoedas do mundo. A Binance foi considerada ilegal nos Estados Unidos, depois de várias violações às regras do mercado. Em Portugal, a Binance tem um contrato publicitário com o Futebol Clube do Porto desde 2021 e Cristiano Ronaldo é um dos rostos da marca.