Vem aí a noite mais fria da semana e os termómetros vão descer até valores negativos

Prepare-se porque esta vai ser a noite mais fria da semana, com os termómetros a ficarem abaixo de zero. Tudo por causa da massa de ar polar que está a afetar Portugal. O frio vai sentir-se um pouco por todo o continente, a partir de sábado o tempo começa a mudar. Mas esta noite ainda vamos ter os termómetros a descer até valores negativos em vários pontos do país.