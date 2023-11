O líder do Chega, André Ventura, disse esta quarta-feira que a posição do partido é que "meados de fevereiro ou início de março” deveremos ir para eleições. Ventura diz ainda que Marcelo está “inclinado” para deixar o Orçamento ser aprovado.

Assim, para o líder do Chega a "única solução é a dissolução da Assembleia da República e a convocatória de novas eleições legislativas".

Por fim, manifesta também, a compreensão do partido, no congresso do PS para reeleição de um líder.