Militares suspendem buscas por Wilson, o cão pisteiro que ajudou a encontrar os quatro irmãos perdidos na Amazónia

Aprendizagem com famílias indígenas e caixas de comida atiradas para a selva. Como sobreviveram as crianças 40 dias desaparecidas?

As Forças Militares colombianas suspenderam as buscas por Wilson, o cão pisteiro que ajudou a encontrar as crianças na Amazónia, avança o jornal Notícias Caracol.

As buscas foram canceladas depois de quase 20 dias na selva de Guaviare e do resgate do animal se ter tornado "improvável", revelou o general Pedro Sánchez.

"Utilizámos absolutamente todos os nossos recursos, não nos poupámos a esforços, utilizando todas as nossas capacidades humanas e tecnológicas, colocando comida onde as tropas até ficaram paradas, o que também põe em risco as nossas próprias tropas", acrescentou o responsável.

Na operação "Vamos por Wilson" estiveram envolvidos 70 homens na selva e 50 em tarefas logísticas, para além de cadelas com o cio usadas para atrair a atenção de Wilson, mas sem sucesso.

#VamosPorWilson | Las habilidades de nuestros binomios caninos: soldado y canino en las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate son decisivas para la victoria. Wilson ha participado en diferentes operaciones

¡No descansaremos hasta encontrarlo! pic.twitter.com/me9WCM0Gcs — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 21, 2023

Apesar de Wilson não ter regressado da sua missão, o seu trabalho na "Operação Esperança", que resgatou os quatro irmãos perdidos na selva, será reconhecido e o cão pisteiro vai ter direito ao reconhecimento especial para os combatentes que não regressam das missões.

"Wilson é um símbolo de um comando que não voltou de uma missão. Não vamos homenageá-lo apenas a ele, mas a todos os caninos que também perderam a vida a proteger os colombianos, especialmente os militares e polícias que não regressaram a casa quando partiram em missão", revelou o oficial.

Wilson, um pastor belga de seis anos, terá sido fundamental no resgate das crianças. De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal El Tiempo, foi ele quem encontrou a cabana onde os meninos se terão abrigado.