Sensual, Kika Cerqueira Gomes é apelidada de «deusa»

Aos 21 anos, Kika Cerqueira Gomes já tem habituado os seguidores e fãs a deixar as redes sociais em 'alvoroço' com as suas fotografias deslumbrantes.

Desta vez, não foi diferente. A modelo partilhou um conjunto de registos fotográficos em biquíni, onde aparece muito sensual.

A publicação tem milhares de 'gostos' e centenas de comentários: «Épica», «Perfeita», «belíssima», ...

Quem, também, não resistiu em comentar foi a cantora April Ivy, que a apelidou de «Deusa».