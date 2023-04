Poderosa, Rita Pereira desfila com visual transparente

Os melhores looks da personagem de Rita Pereira

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», está a passar férias no Algarve com a família, o companheiro Guillaume Lalung e o filho Lonô de 4 anos.

Durante esta estadia a atriz tem partilhado vários momentos e memórias dos 3. No passado dia 4 de abril a atriz partilhou um vídeo arrasador. Podemos ver a atriz a desfilar com um look bem original e arrojado.

A artista está a usar um bikini e um conjunto transparente, que a favorece, claramente. Contudo, o vídeo não se fica por aqui. No final, podemos assistir a um momento hilariante. Quem está a gravar a atriz a desfilar é o seu companheiro Guillaume Lalung. O basquetebolista no final do vídeo começa a filmar-se a si próprio e a atriz apercebe-se, protagonizando um momento hilariante.

A acompanhar a publicação a atriz pede desculpas pela sua reação no final. Rita Pereira comenta: "É qué preciso uma paciênciaaa A pessoa pede pró companheiro fazer um videozinho pa mostrar o @walgarve e é isto. O que vale é que já o topo

PS- as minhas sinceras desculpas pela minha reação final ".

Veja o vídeo partilhado pela atriz e aproveite para se lembrar da atriz em «Quero é Viver».