Rita Pereira revela momento que está a viver e há muitos seguidores a identificarem-se!

Rita Pereira partilhou um desabafo do momento que está a viver, nas redes sociais, este domingo (28 de maio de 2023).

A atriz, que está a gravar «Morangos com Açúcar» e fez parte do elenco de «Quero é Viver», revelou o que está a sentir: «Aquele domingo em que acordas a pensar como vais entreter o teu filho, o que vais fazer para o almoço da família, será que vai chover ou deixas a roupa no estendal, estudas já as cenas para amanhã ou só quando o filho se for deitar, será que vais ter vontade de ler o livro que estás a tentar acabar há 1 mês, organizas já a próxima semana para não haver confusões ou pensas nisso depois…cum caneco que eu só queria que fosse domingo no meu cérebro mas este nunca tem fins de semana, há sempre alguma coisa em que pensar.

As vossas cabeças também andam assim a mil?! Um bom domingo para todos!!!».

Os seguidores identificaram-se, rapidamente, com a situação da atriz. Mas, também houve famosos a fazê-lo, tal como Helena Coelho e Inês Gutierrez.

Veja a publicação completa de Rita Pereira: