Afinal, Miguel sabe quem é a verdadeira Soraia e o que ela anda a esconder

Em Morangos com Açúcar, Miguel (Vicente Gil) e Soraia (Rita Pereira) discutem sobre o negócio de venda de bebés, enquanto Joana (Mariana Cardoso) e Sancho (Oskar de La Fuente) ouvem tudo, escondidos atrás de um carro. Soraia defende-se, garantindo que não está envolvida no negócio de venda de bebés nem na morte de Carol (Ana Andrade). Desesperada, tenta manipular Miguel, avisando-o que ele é a última pessoa que a pode entregar à polícia, pois também está envolvido na morte de Carolina. Continuando a manipulação, Soraia diz que lhe contaram tudo e que ele é uma desilusão para ela.

Com os nervos à flor da pele e sem saber como se defender, Soraia ameaça sair dali, ir à polícia e contar tudo sobre Miguel. A discussão é interrompida pelo barulho de um carro a andar, e os dois desaparecem de cena. Do carro sai Alice Esteves (Inês Castel-Branco), com a mão na barriga, pois está grávida, mas não encontra ninguém ali.